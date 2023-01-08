Icon

حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين Icon خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم Icon حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد Icon موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس Icon الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو Icon إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة Icon الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد Icon الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد Icon موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة Icon سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتنوع العقارات ما بين أراضٍ سكنية وتجارية

إنفاذ يعلن إقامة مزاد علني لبيع عدة عقارات في جدة

2023-01-08 الساعة 11:34
إنفاذ يعلن إقامة مزاد علني لبيع عدة عقارات في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الأحد، إقامة شركة طيبة الخير مزادًا علنيًا حضوريًا؛ لبيع عدة عقارات في محافظة جدة.

وأوضح المركز أن مزاد الزمرد سيقام في قاعة جلوريا بحي المروة بجدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م.

قد يهمّك أيضاً
Img

كريستيانو رونالدو: انضمامي لـ النصر أفضل قرار وأشكر الترحيب السعودي بي

Img

تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين في الحصص الافتراضية

أراضٍ سكنية وتجارية

وأضاف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفِلل وعمائر وأرض ومصنع ومستودعات، وتشمل المزادات مزادًا على فيلا بحي المحمدية مساحتها 1,932م2، وأرضًا ومصنعًا ومستودعًا بحي مسوس بمساحة 949.999م2، وأرضًا بحي أم حبلين بمساحة 17,006م2، وعمارة بحي المروة بمساحة 500م2.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: صلاح الموظف يرتبط بالوازع...

السعودية اليوم
4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...
السعودية اليوم

4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي...

السعودية اليوم
رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

رادار تبوك يتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

السعودية اليوم
وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...
السعودية اليوم

وزارة الثقافة تفتح باب التقديم على منح...

السعودية اليوم
رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...
السعودية اليوم

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة...

السعودية اليوم
مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 42 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة
السعودية اليوم

حقوق وواجبات المواطن عند شراء سيارة جديدة

السعودية اليوم
انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...
العالم

انهيار قاتل خطيبته بمصر لحظة النطق بالحكم...

العالم