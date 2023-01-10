إنفستكورب تستثمر مليار دولار في العقارات السعودية

تخطط شركة إنفستكورب القابضة، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول بالشرق الأوسط، لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في العقارات السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة للاستفادة من الازدهار العقاري المتوقع داخل المملكة.

استثمارات ضخمة

وأفادت وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة التي تتخذ من البحرين مقراً لها ستضخ استثمارات على مدى خمس سنوات مقبلة، فيما تسعى المملكة لتنويع مصادر اقتصادها.

وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يأتي عقب الاستحواذ الأول لشركة إنفستكورب على عقار في السعودية، وهو مستودع حديث ومكيَّف في الدمام، تبلغ مساحته 215 ألف قدم مربع، ويمثل الصفقة الأولى من بين صفقات عقارية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تدرسها الشركة حالياً وتتوزع على أنحاء المملكة.

مستودع الدمام

وذكر البيان، أن المستودع مؤجر بالكامل لشركة “راك تك لوجستيكس” Rack Tech Logistics للخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتي تخدم السوق السعودي في قطاع التخزين والتوزيع عبر مستودعات مكيفة يتم التحكم في درجة حرارتها.

وسيؤدي الاستثمار في مستودع الدمام، الذي يمكنه تخزين ما يصل إلى 32000 منصة من البضائع، إلى رفع قيمة استثمارات إنفستكورب في المستودعات على المستوى العالمي إلى أكثر من 4 مليارات دولار، ونحو 42 مليون قدم مربعة من العقارات الصناعية.

توسيع النشاط

وقال باباك سلطاني المسؤول عن وحدة الاستثمار العقاري لإنفستكورب في دول مجلس التعاون الخليجي: يوسع استحواذنا الأول على مستودع في دول مجلس التعاون الخليجي أنشطتنا الأخيرة في المنطقة حيث نرى ديناميكيات نمو طويلة الأجل، خصوصاً في السوق السعودي.

وتسعى المملكة إلى جذب الأموال الأجنبية إلى قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية كجزء من خططها لتصبح مركزًا تجاريًا وتجاريًا إقليميًا. وتعد هذه الطموحات جزء من استراتيجية أوسع لولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الدخل النفطي.

واستثمرت إنفستكورب، المدعومة من شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، حوالي 4 مليارات دولار في مرافق التخزين والخدمات اللوجستية في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند.