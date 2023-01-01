إنقاذ حياة طفلة بزراعة شريان تاجي بالقصيم

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أنقذ تدخل طبي، بعد عناية الله، في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حياة طفلة كانت مولودة بحالة قلب نادرة تحدث بنسبة واحد بالمائة فقط من بين 300 ألف شخص.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عيادة الأطفال بالمركز استقبلت الحالة المرضية التي لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر وبوزن 4 كيلوجرامات ونصف، والتي كانت محولة إليها من قسم الطوارئ بعد تشخيصها كحالة فشل حاد في عضلة القلب.
وقال تجمع القصيم الصحي إن أعراض المعاينة ونتائج الفحوصات الطبية أظهرت بوضوح نقصاً حاداً في التروية للشريان التاجي بسبب تأصله من الشريان الرئوي بدلاً من الشريان الأورطي، مما تسبب بحدوث انعكاس في اتجاه تروية الدم وعدم وصول الكمية الكافية منه لعضلة القلب وتضخمه نتيجة نقص التروية الدموية.
وأشار التجمع إلى أن الكادر المتخصص في قسم الأطفال بالمركز قام بإجراءات التدخل الطبي وإعادة زراعة الشريان التاجي الأيسر للطفلة في مكانة الطبيعي لتنتهي بذلك معاناة الطفلة نقص منسوب التروية الدموية للقلب مؤكدا أنه وبعد الاطمئنان على وضعها الصحي تم السماح بخروجها مع ذويها من المركز وهي بصحة جيدة.
يُشار إلى أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكن من أجرى خلال 11 شهراً أكثر من 330 عملية قلب مفتوح لمرضى من داخل وخارج منطقة القصيم.