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إنقاذ حياة طفل يعاني التهاباً شديداً في المخ بالطائف

2023-01-16 الساعة 10:45
إنقاذ حياة طفل يعاني التهاباً شديداً في المخ بالطائف
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي في محافظة الطائف من إنقاذ حياة طفل يعاني من التهاب شديد في المخ في عملية استغرقت 90 دقيقة.

وأوضحت صحة الطائف، في بيان لها اليوم، أن قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف استقبل طفل يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر في وضع صحي حرج، وبعد عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تبين وجود استسقاء في المخ مع التهابات شديدة في الصمام المخي البيتوني القديم مع التهابات في بطنيات المخ، إضافة إلى وجود خراج صديدي فوق الصمام القديم مع علامات التهابات داخل المخ.

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تدخل جراحي عاجل

وقرر الفريق الطبي المعالج ضرورة التدخل الجراحي على الفور من لرفع الصمام الملتهب من الجسم وتركيب مصرف خارجي لبطنيات المخ، حيث تم إحالة الطفل إلى قسم العناية المشددة التي استمرت لمدة 6 أسابيع تم خلالها السيطرة على قصور عمل عضلة القلب والتنفس والالتهابات المخية وإعطاء المريض مضادات حيوية مكثفة حسب نتيجة المزرعة من السائل المخي النخاعي حتى تحسنت حالة الطفل والتأكد من خلو السائل من أي علامات للالتهابات.

وأكد الفريق المعالج أنه تم بعدها رفع المصرف الخارجي وتجهيز المريض لإجراء جراحة تركيب صمام مخي بريتوني جديد معالج بمضادات حيوية لحماية المريض من حدوث أي التهابات جديدة، حتى خرج المريض بصحة جيدة ليكمل المتابعة مع عيادة جراحة المخ والأعصاب.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف أجرى خلال العام الماضي أكثر من 6906 عمليات جراحية.

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