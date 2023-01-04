إنقاذ مواطن احتُجز داخل مركبته بالمدينة المنورة

تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري
تمكن فريق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن احتجز داخل مركبته.
وذكر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر” أن الدفاع المدني بالمدينة باشر بلاغ احتجاز شخص داخل مركبته، حيث تم إنقاذه وهو بحالة صحية جيدة.
ونشر الدفاع المدني صورة أثناء عملية الإنقاذ.
من جهة أخرى، دعا الدفاع المدني المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، وعدم التواجد بالقرب من مجاري السيول والأودية وذلك حفاظًا على سلامتهم.