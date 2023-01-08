إنقاذ 3 عمال مناجم أفغان قضوا 60 ساعة تحت الأنقاض

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كشف مسؤولون محليون، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ ثلاثة من عمال مناجم الذهب على قيد الحياة، بعد أن حوصروا تحت الأنقاض إثر انهيار أرضي في موقع تعدين للذهب في إقليم باداكشان شمال شرق أفغانستان.
وأردف المسؤولون أن هؤلاء الرجال قضوا أكثر من 60 ساعة دون طعام وماء تحت الأنقاض في منطقة ياوان، حتى قام السكان المحليون والسلطات بإنقاذهم في نهاية المطاف في وقت متأخر أمس السبت.
وحفر العمال نفقاً لاستخراج الذهب، بيد أن النفق انهار يوم الخميس الماضي قبل ساعات من زلزال هز المنطقة.
وتم نقل عمال المناجم الذين تم إنقاذهم، اليوم الأحد، على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى المقاطعة في العاصمة فايز آباد.
وأفادت السلطات المحلية أن مهمة الإنقاذ كانت صعبة في المنطقة الجبلية بسبب نقص المعدات وصعوبة الطريق.
وبحسب صور تم التقاطها من مهمة الإنقاذ، فإن عشرات الأشخاص، بما في ذلك سلطات طالبان، كانوا يحاولون إزالة الأنقاض بمعدات بدائية في أيديهم.
ويوجد في مقاطعة بدخشان مناجم للذهب واللازورد يستخرجها السكان المحليون بشكل غير قانوني وغير مهني لتلبية احتياجاتهم اليومية منذ سنوات.