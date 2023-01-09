إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات

يبدأ حساب المواطن بعد منتصف الليلة، إيداع مبلغ دعم الدفعة الـ 62 في حسابات المستفيدين.

ووفقًا للنظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

تحديث البيانات

وفي وقت سابق، شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين، مبينًا أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 17 والتي جاءت على النحو التالي “على المتقدم أو المستفيد الأساسي- بحسب الأحوال- تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التغير”.

الجدير بالذكر أن برنامج “حساب المواطن” حدد خطوات تحديث البيانات كالتالي:

خطوات تحديث البيانات

– الدخول إلى موقع حساب المواطن

– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– الضغط على أيقونة تسجيل.

– النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

– اختيار تحديث.

– تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة – بيانات الحساب البنكي – بيانات الدخل الشهري – بيانات العقارات – بيانات التابعين).

– تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

– التأكد من صحة البيانات.

– الضغط على تم الحفظ.