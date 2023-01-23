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من الفئات المستحقة لشهر يناير

إيداع 10 ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بالقصيم

2023-01-23 الساعة 10:50
إيداع 10 ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، إيداع حوالي عشرة ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.

الفئات المستحقة

وقال تعليم القصيم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن “خدمات الطلاب الشؤون المالية تودع حوالي عشرة ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، من الفئات المستحَقة، لشهر يناير .

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مكافآت 2022

وفي وقت سابق، أشار تعليم القصيم إلى أنه تم إنهاء صرف مكافآت طلاب وطالبات التربية الخاصة، للعام 2022م، بمبلغ تجاوز 15 مليون ريال ‎ .

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