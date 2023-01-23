إيداع 10 ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بالقصيم

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، إيداع حوالي عشرة ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة.
وقال تعليم القصيم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن “خدمات الطلاب الشؤون المالية تودع حوالي عشرة ملايين ريال في حسابات أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، من الفئات المستحَقة، لشهر يناير .
وفي وقت سابق، أشار تعليم القصيم إلى أنه تم إنهاء صرف مكافآت طلاب وطالبات التربية الخاصة، للعام 2022م، بمبلغ تجاوز 15 مليون ريال .