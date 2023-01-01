إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة في رقبته

أظهر مقطع فيديو متداول، شابًا إيرانيًا يلاحق رجل دين في أحد الشوارع ويضع في رقبته “حبل مشنقة”.

ووثق مقطع فيديو متداول نشرته قناة “العربية”، الشاب وهو يلاحق رجل دين إيرانيًا في أحد الشوارع، ويخلع العمامة عن رأسه ويضع “حبل مشنقة” في رقبته، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام الحاكم.

احتجاجات عارمة

وتشهد إيران احتجاجات عارمة منذ منتصف سبتمبر مناهضة للنظام الحاكم، إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، التي ألقت القبض عليها بسبب ملابسها.

والاحتجاجات التي يشارك بها إيرانيون من أطياف المجتمع جميعها، هي أحد أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة الإيرانية منذ ثورتها عام 1979.

وتلعب النساء فيها دوراً بارزاً، إذ يخلعن الحجاب وفي بعض الحالات يحرقنه، بينما تَشجّع المحتجون؛ بسبب ما يعتبرونه علامات على إظهار التأييد من رياضيين ورياضيات من إيران.