إيران تعدم اثنين من المتظاهرين

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نفذت إيران، اليوم السبت، حكمي إعدام بحق رجلين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، بأن محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى مقتل روح الله عجميان، أعدما صباح اليوم السبت.
وأدين الرجلان اللذان أعدما، اليوم السبت، بقتل عضو في قوة الباسيج، وحكم على ثلاثة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، بينما صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.
وتم إعدام أربعة متظاهرين على الأقل على صلة بالاحتجاجات في إيران، أحدهم أعدم شنقًا علنًا.
وتشن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة للحكومة تشهدها إيران، ونحو 100 شخص يواجهون الإعدام على خلفية التحركات الاحتجاجية، وفق شبكات ومنظمات حقوقية.
وقضى المئات على هامش الاحتجاجات. كما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.