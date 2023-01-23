إيران ستحصل على سلاح نووي خلال أسابيع

قالت مصادر إن النظام الإيراني أمامه أسابيع لتخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%، وهو المستوى المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ باليستي.

تهديد إسرائيل

وأفادت صحيفة “ذا اكسبريس” البريطانية بأن الأمر سيستغرق 18 شهرًا أخرى لإنشاء نظام توصيل فعال، إلا أن الوصول إلى عتبة 90% من التخصيب، سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء الدولة المارقة.

وهددت إسرائيل بأنها ستتخذ كحل أخير، عملًا عسكريًا لتحييد القدرات الإيرانية النووية. وعلى الرغم من أنها تأمل في أن تحصل على دعم غربي وإقليمي بعد الاتفاقات التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أنها قالت إنها مستعدة للقيام بذلك بمفردها.

الضربات قريبة

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه يتعين تنفيذ الضربات قريبًا نظرًا لأنه بمجرد الوصول إلى العتبة النووية، يمكن لإيران دفن موادها على عمق 60 مترًا تحت الأرض في مصنع فوردو للتخصيب بالقرب من قم.

وقامت إيران بتخصيب 75 كيلوجراماً من اليورانيوم حتى 60%. وفي حين أن هذا يكفي لصنع قنبلة نووية، إلا أن الرأس الحربي الذي يتطلبه سيكون ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن وضعه على صاروخ باليستي.

نسبة التخصيب

وأوضح الخبير النووي الدكتور بهرام غياسي للصحيفة: “من الناحية الفنية، ستستغرق إيران الآن أسابيع حتى تصل نسبة التخصيب إلى 90%”.

وحتى في الوقت الذي يسمح فيه للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المحدود، تظل الحقيقة أن النظام في سباق مع الزمن.

هجمات ضد إيران

وتعتقد طهران أنها، من خلال تسليح برنامجها النووي، ستعزز موقفها وتجعل نفسها بعيدة عن متناول تغيير النظام وسيكون من المستحيل إسقاط النظام بعد ذلك.

وأوضح بيان صدر مؤخرًا عن وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني جانتس، أنه قد تحتاج البلاد إلى عامين آخرين قبل أن تكون مستعدة بشكل مريح لشن أي هجمات عسكرية موجهة ضد إيران.

التهور الإيراني

وقال لطلاب متخرجين من سلاح الجو: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما قد تكون قد اجتزت السماء شرقًا وتشارك في هجوم على مواقع نووية في إيران.

ومع استمرار الاحتجاجات المتواصلة في زعزعة النظام الإيراني بعد أربعة أشهر من وفاة مهسا أميني، يشعر النظام بأنه مجبر على التصرف بتهور. ووصلت الاحتجاجات إلى مستويات غير مسبوقة وانهارت العملة مقابل الدولار بشكل لم يسبق له مثيل.