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ضمن منافسات الجولة الـ12

إيطالي يدير قمة الاتحاد والهلال

2023-01-02 الساعة 4:32
إيطالي يدير قمة الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قمة الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

طاقم تحكيم إيطالي

ومن المقرر أن يتولى طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الدولي دانييلي أورساتو مسؤولية إدارة مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، وذلك وفقًا لحساب “الشرق الأوسط – رياضة” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

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وقاد الإيطالي دانييلي أورساتو 3 مباريات ضمن منافسات كأس العالم 2022، حيث أدار المواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، ولقاء الأرجنتين والمكسيك في مرحلة المجموعات، بجانب مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا.

الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو
الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو

مباراة الاتحاد والهلال في الدوري

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويدخل الاتحاد والهلال المباراة المقبلة بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، كما يطمح الزعيم لمصالحة جماهيره بعد تعثره بالتعادل آخر جولتين.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس بـ22 نقطة.

الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر spl

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