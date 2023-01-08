إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على الريال

أكد مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو أن الزعيم يسعى للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، مشددًا في الوقت ذاته على قدرته بتجاوز ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي.

ويمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قارة آسيا في منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

إيغالو يشيد بقوة الهلال

وتحدث إيغالو عن الهلال قائلًا: “نحن فريق طموح جدًا، ولا يقبل الخسارة. ومنذ أن انضممتُ للفريق، حققنا فوزًا في كل بطولة خضناها، سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال أو كأس الملك أو كأس العالم للأندية”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “فكل مباراة نخوضها هي بمثابة نهائي. فعندما نرتدي قميص الهلال، دائمًا ما نفوز. نتطلع لرفع كل كأس، وينطبق الأمر نفسه على كأس العالم للأندية”.

الهلال يستطيع منافسة الكبار

وبشأن بقدرة الهلال على الفوز على أندية مثل ريال مدريد وفلامنغو، قال إيغالو: “كل شيء ممكن في كرة القدم.. لم يعد بإمكان المرء أن يتوقع ما الذي سيحصل، فإذا بذلت جهدًا وقاتلت ببسالة داخل الملعب فإنك قادر على القيام بكل شيء”.

وأضاف: “فلنأخذ المغرب في كأس العالم على سبيل المثال.. لم يتوقع أحد أنهم يملكون أي فرصة، ولكنهم بلغوا نصف النهائي، وكادوا أن يتأهلوا للمباراة النهائية، أعتقد أن بمقدور الهلال الصمود وبلوغ النهائي والفوز به، لأن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم إن بذلت الجهد المطلوب وآمنتَ بنفسك”.

رسالة لجماهير الهلال

ووجه إيغالو رسالة لجماهير الهلال قائلًا: “ليس لديهم مكان للهزيمة، فهم يحبون كرة القدم، حالما انضممتُ إلى النادي، أدركتُ أن التركيز منصبٌّ على الفوز ومن ثم الفوز. فهم يتطلعون للفوز دائمًا بغض النظر عن البطولة، ولا يهم أسلوب الفريق أو مكان اللعب، دائمًا ما يسافرون لتشجيع ناديهم. بانتظار الفريق نجاحات كبيرة”.

وواصل: “أتلقى رسائل من كثير من الجماهير الذين يعبّرون لي عن مدى حماستهم. سيتوجهون إلى كأس العالم للأندية في المغرب من أجل دعمنا. إننا سعداء للغاية. دائمًا ما تساندنا، حتى في أصعب اللحظات. المهم من دونهم أصعب بكثير. إنهم اللاعب رقم 12 في الفريق”.

بنزيما الأفضل في العالم

وعن مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، علق إيغالو قائلًا: “بالنسبة لي أفضل لاعب رأس حربة في العالم حاليًا. قدّم أداءً مذهلًا على مدى العامين الماضيين، وأنا سعيد جدًا بالجوائز التي نالها”.

تشجيع الأخضر

وتحدث إيغالو عن مشاركة السعودية في كأس العالم 2022، قائلًا: “كنتُ هناك، اتجهتُ إلى قطر لمشاهدة كل مباريات المنتخب السعودي الذي ضمّ 12 لاعبًا من فريقي، ولذلك توجّب عليّ بكل بساطة التواجد هناك. كنتُ أساند المنتخب بقوة”.

واختتم حديثه قائلًا: “كان التغلب على الأرجنتين أمرًا مذهلًا، وقد سجل اثنان من لاعبي فريقي أهدافًا. كانت لحظة من المتعة الخالصة بالنسبة لهم ولي. كنتُ سعيدًا جدًا بهم، لكن للأسف لم تتأهل السعودية للدور التالي، ولكن أعتقد أنهم قدّموا أداءً جيدًا جدًا”.