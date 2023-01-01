إيغالو ماكينة أهداف في دوري روشن

واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

إيغالو لا يتوقف عن التسجيل

ونجح إيغالو في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ9 أهداف.

ورفع إيغالو رصيده في دوري المحترفين إلى 40 هدفًا، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 7 أهداف هذا الموسم.

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي ويواصل تألقه.

الهلال يتعادل مع ضمك

ولعب فريق الهلال ضد ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.