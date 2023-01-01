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واصل تألقه مع الهلال

إيغالو ماكينة أهداف في دوري روشن

2023-01-01 الساعة 5:37
إيغالو ماكينة أهداف في دوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

إيغالو لا يتوقف عن التسجيل

ونجح إيغالو في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 7 أهداف، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ9 أهداف.

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إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

ورفع إيغالو رصيده في دوري المحترفين إلى 40 هدفًا، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 7 أهداف هذا الموسم.

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، لينضم إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي ويواصل تألقه.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتعادل مع ضمك

ولعب فريق الهلال ضد ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.

الهلال وضمك
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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