إيغالو يمنح الهلال التفوق على الاتحاد بالشوط الأول

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
كاريلو > ميشايل > إيغالو وهدف هلالي ⚽️🔵#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/zsn0Gf1Npzقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
ونجح النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ12.
وحاول بعدها البرازيلي ديلجادو تهديد مرمى الحارس مارسيلو غروهي من جديد في الدقيقة الـ26 ولكن دون جدوى.
وأهدر البيروفي أندري كاريلو فرصة إحراز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وكان الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو طرد أحد أعضاء الجهاز الفني بـ أزرق الرياض في الدقيقة الثلاثين.