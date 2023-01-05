إيغالو يمنح الهلال التفوق على الاتحاد بالشوط الأول

أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الاتحاد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ12.

وحاول بعدها البرازيلي ديلجادو تهديد مرمى الحارس مارسيلو غروهي من جديد في الدقيقة الـ26 ولكن دون جدوى.

وأهدر البيروفي أندري كاريلو فرصة إحراز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وكان الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو طرد أحد أعضاء الجهاز الفني بـ أزرق الرياض في الدقيقة الثلاثين.