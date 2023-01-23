إيفرتون يرفض عرض النصر لضم بيجوفيتش

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر محاولاتها لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا.

النصر يسعى لضم حارس إيفرتون

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، مارك ماك آدم، أن إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي رفضت عرضًا من النصر؛ لضم حارس المرمى البوسني أسمير بيجوفيتش، في الميركاتو الشتوي.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بيجوفيتش سيُغادر في الصيف، حيث إنه شارك في 3 مباريات فقط هذا الموسم، وتوقع أن يتقدم النصر بعرض ثان للحصول على خدماته خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي السياق ذاته، أكد موقع reprezentacija البوسني، على رغبة العالمي في ضم بيجوفيتش، وتوقع أن يُكمل الحارس مسيرته في السعودية، ويتواجد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم مؤخرًا للنصر.

تعويض أوسبينا

ودخلت إدارة العالمي في مفاوضات مؤخرًا مع حارس مرمى باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، قبل أن تتوقف الصفقة، بسبب طلباته المادية، كما تفاوضت مع حارس بوكا جونيورز، الأرجنتيني أوجستين روسي.

وتعرض حارس النصر الأساسي، أوسبينا للإصابة خلال مواجهة الشباب، وخضع لعملية جراحية في المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة بالتدريبات تمهيدًا لعودته لخوض المباريات الرسمية.