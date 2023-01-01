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1.4 تريليون دولار تبخرت من ثروة 500 ملياردير

إيلون ماسك وجيف بيزوس أكبر الخاسرين في 2022

2023-01-01 الساعة 2:50
إيلون ماسك وجيف بيزوس أكبر الخاسرين في 2022
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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شهد عام 2022 خسارة الكثير من الأموال والثروات، بعضها كان بسبب خطأ الشخص نفسه، مثل تصرفات رجل الأعمال إيلون ماسك في قضية تويتر، ودخول عملاق العملات المشفرة سام بينكمان في دوامة الاحتيال، وبعضها الآخر كان لأسباب خارجة عن الإرادة مثل الصراع الروسي الأوكراني.

تبخر تريليون دولار

وبحسب مؤشرات بلومبرغ، فقد قُضي على ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثروات أغنى 500 شخص حول العالم.

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وقالت وكالة بلومبرغ إن التضخم الواسع النطاق والتضييق الشديد للبنك المركزي أدى إلى تراجع دراماتيكي لمجموعة من المليارديرات الذين تضخمت ثرواتهم إلى ارتفاعات لا يمكن تصورها في عصر كوفيد الذي جلب لهم ثروة سهلة، وفي معظم حالات تكوين الثروات، فكلما كان الارتفاع كبيرًا كان السقوط مدويًا.

وشهد ماسك وجيف بيزوس وتشانغبينج تشاو ومارك زوكربيرغ خسارة 392 مليار دولار من ثرواتهم.

إيلون ماسك الخاسر الأكبر

خسر ماسك 200 مليار دولار، ليصبح بذلك أول رجل في التاريخ يخسر مثل هذا الرقم الضخم، وذلك بعد عدة قرارات غير موفقة، منها تحدي شركة تسلا لمشاكل الإمداد، والقرار الخاص بالاستحواذ على تويتر.

إيلون ماسك وجيف بيزوس أكبر الخاسرين في 2022

أغنياء روسيا

وخسر أغنى أغنياء روسيا بشكل جماعي 46.6 مليار دولار في 24 فبراير، وهو اليوم الذي أمر فيه فلاديمير بوتين جيشه بدخول أوكرانيا، حيث استهدفت السلطات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة القلة الحاكمة في روسيا وشركاتهم بعقوبات تجعل من شبه المستحيل على كبار رجال الأعمال الاحتفاظ بالسيطرة على أصولهم في الغرب.

أغنياء الصين 

تتجه أسواق الصين من سيئ إلى أسوأ، وخسر أغنى أغنياء البلد 164 مليار دولار في عام 2022 بسبب الجهود المضنية لاحتواء كوفيد، وسوق العقارات المتعثر، والتدقيق المتزايد في صناعة التكنولوجيا والتجارة.

وعلى سبيل المثال، فقدت يانغ هويان لقب أغنى امرأة في آسيا بعد أن تراجعت ثروتها بأكثر من النصف على مدار سبعة أشهر وسط أزمة العقارات المتفاقمة في الصين.

خسائر أثرياء التكنولوجيا

  • بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة فقد كان العام الماضي صعبًا، وخسر مارك زوكربيرغ بحلول منتصف سبتمبر 57% من صافي ثروته بمقدار 71 مليار دولار؛ بسبب التحول المكلف إلى ميتافيرس، وانخفضت مرتبته من رقم 19 إلى 25 في قائمة أغنى أغنياء العالم وهو أدنى مركز له منذ 2014.
  • وخسر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، 29 مليار دولار بسبب تراجع الأسهم نسبة 30% هذا العام.
  • خسر رجل الأعمال، وارن بافيت، 3.2 مليار دولار من ثروته العام الماضي.
  •  خسر مؤسس شركة غوغل، لاري بيدج، 47 مليار دولار، وكذلك المؤسس المشارك، سيرغي برين، فقد خسر 46 مليار دولار.
  • انخفضت ثروة الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة (Binance)، تشانغ بينغ زهاو، من 84 مليار دولار إلى 11.6 مليار دولار.
  • تبخرت 88 مليار دولار من ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

إيلون ماسك وجيف بيزوس أكبر الخاسرين في 2022

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