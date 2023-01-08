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ضمن التغيرات الجذرية الأخيرة 

إيلون ماسك يدرج ميزة ثورية جديدة في تويتر

2023-01-08 الساعة 6:51
إيلون ماسك يدرج ميزة ثورية جديدة في تويتر
المواطن- فريق التحرير

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قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، صباح اليوم، إن المنصة مقبلة على تغييرات جذرية كبيرة خلال عام 2023، من أبرزها السماح بالنصوص الطويلة.

موعد طرح الميزة الجديدة

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن ميزة النص الطويل سيتم إدراجها مطلع شهر فبراير المقبل، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

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وأكد أن هناك تغييرات أخرى ستجرى على واجهة المنصة التي ستتم في وقتٍ قريبٍ، وهي الجزء الأول من عملية التطوير والتغيير التي ستشهدها تويتر.

وكان إيلون ماسك قد أكد في وقت سابق الشهر الجاري، على أن نظام التنقل في تويتر سيتغيّر هذا الشهر، وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات والموضوعات الأكثر رواجًا.

إيلون ماسك يدرج ميزة ثورية جديدة في تويتر

ثروة إيلون ماسك

ويُذكر أن إيلون ماسك قد فقد 200 مليار دولار من ثروته، وذكرت وكالة بلومبرغ أنه بذلك أول شخص يخسر هذا القدر من الثروة على الإطلاق.

والجزء الأكبر من ثروة الرئيس التنفيذي لتسلا والتي كانت قد بلغت 340 مليار دولار في نوفمبر 2021، مرتبط بشركة السيارات الكهربائية التي هبط سهمها بنسبة 65% في عام 2022.

وبذلك لم يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بعد الانخفاض الحاد في قيمة أسهمه في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وحل مكانه برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة السلع الفاخرة موي هنسي لوي فيتون.

 

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