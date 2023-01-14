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نصائح بتجنب مجاري الأودية والسيول

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها

2023-01-14 الساعة 5:18
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض: (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية- القويعية- المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي-عفيف-الأفلاج- وادي الدواسر) وأشار المركز إلى أن الحالة ستبدأ من اليوم (السبت) إلى يوم غد (الأحد).

في سياق متصل، أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

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