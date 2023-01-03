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عبر إطلاق القنابل المضادة

ابتكار جديد لمسيرات إطفاء الحرائق

2023-01-03 الساعة 1:45
ابتكار جديد لمسيرات إطفاء الحرائق
المواطن - فريق التحرير

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ابتكر علماء في جامعة أوفا الروسية للعلوم والتكنولوجيات، تكنولوجيا جديدة لإطفاء الحرائق، بما فيها حرائق الغابات، بمساعدة سرب من المسيرات.

مسيرات الحرائق

أفاد الناطق باسم مشروع منصة العمل الجامعي التكنولوجي الفيدرالي، بأن مسيرات الحرائق المزودة بأجهزة إلكترونية حديثة يمكن أن تقلع من سيارة مخصصة لإطفاء الحريق.

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وقال مؤلف المشروع وطالب الجامعة، كيريل أبيزوف: إن ابتكارنا يقضي بالتنفيذ المستقل لعملية إطفاء الحريق عن طريق إطلاق مسيرات نحو المنطقة التي نشب فيها الحريق، ما لا يسمح فحسب بتنسيق عمل فريق الإطفاء، بل وباتخاذ إجراءات مستقلة خاصة بإطفاء الحريق في مرحلته الأولية.

دور جديد

وأعاد آبيزوف إلى الأذهان أن المسيرات تستخدم في الوقت الراهن عند إطفاء الحرائق. لكنها تقوم بأداء وظائف استطلاع أو وظائف مساعدة أخرى.

أما التكنولوجيا التي اقترحها آبيزوف وزملاؤه فتقضي بأن يقلع سرب من المسيرات من سيارة الإطفاء الثقيلة أوتوماتيكيا ويصل إلى بؤر وجيوب اندلاع الحريق بناءً على إحداثيات معينة ويقذف قنابل مضادة للحريق. أما قائد طاقم الحريق فيمكنه أن يستخدم برنامجًا كمبيوتريًا لهذا الغرض أو ينتقل إلى الإدارة اليدوية.

وفاز المشروع بمسابقة الشركة الناشئة الفيدرالية التي يجريها صندوق دعم المبتكرات، وتطوير العمل الجامعي وصندوق سكولكوفا للمبتكرات ومعهد موسكو للفيزياء التقنية.

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