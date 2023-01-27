ابتكار ملصق بحجم العملة المعدنية لمراقبة نمو الجنين

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تمكن علماء في جامعة كاليفورنيا، من تطوير رقعة بحجم عملة معدنية صغيرة تلتقط صورًا حية مستمرة في أعماق الجسم لمدة تصل إلى 24 ساعة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم تطوير التكنولوجيا المبتكرة لمراقبة مرضى القلب والكشف عن أي علامات إنذار مبكر للسكتات الدماغية والنوبات القلبية، لكن فريق الباحثين، بقيادة البروفيسور شنغ شو، أعلن عن تطوير نسخة يمكن أن تستخدمها النساء الحوامل، ما يسهم في مراقبة نمو الجنين.
ويتم توصيل ملصق الموجات فوق الصوتية فعليًّا بجهاز كمبيوتر، لكن فريق الباحثين يقوم حاليًّا بإنشاء دائرة لاسلكية لتسهيل الاستخدام، فيما سيعدّ ذلك إنجازًا غير مسبوق في أسلوب متابعة الأطباء لمرضاهم، وبخاصة الأمهات الحوامل المصابات بأمراض مزمنة، وفقًا للعربية نت.