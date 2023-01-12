ابنة الشاعر مساعد الرشيدي في ذكرى وفاته: وجع ينتشر داخل أعماقي

نشرت ابنة الشاعر مساعد الرشيدي صورة عبر حسابها في “تويتر”، في ذكرى وفاته، وقالت “ما مرتني الذكرى القديمة مرور كرام، أحس بوجعها ينتشر داخل أعماقي”.

وأضافت عبر وسم “#ذكرى_رحيل_مساعد_الرشيدي”: “رحمة الله عليك يا قلب بنتك”.

وتفاعل المغردون مع تغريدة ابنة الشاعر الراحل وعلقت دَلال بقولها “عساه بالجنة الباردة”.

وغردت فجر بنت ناصر الراجحي بقولها “الله يرحمه يا مال الجنه الباردة”.

يذكر أن الشاعر مساعد بن ربيع الخياري الرشيدي من موالد عام 1382هـ – 1962، ووافته المنية بتاريخ 14 ربيع الثاني 1438هـ الموافق، 12 يناير 2017م) وهو شاعر نبطي سعودي وضابط برتبة عميد في الحرس الوطني السعودي.

مولده وحياته

ولد الشاعر الراحل، في مدينة الدمام عام 1382هـ، وقضى أولى فترات طفولته في الكويت، ودرس في خميس مشيط حين كان والده يعمل في الجيش.

تخرج من إحدى ثانويات خميس مشيط وانتهى من المرحلة الثانوية ليلتحق بكلية الحرس الوطني وتخرج ضابطاً وعمل في مدينة الرياض حتى وصل إلى رتبة عميد في الحرس الوطني السعودي.

بداياته الشعرية

بدأ مشواره الشعري قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف على صفحات مجلة اليمامة التي احتضنت بداياته الأولى، وفي هذا الصدد يقول راشد بن جعيثن: “وصلتني أول نصوص مساعد عبر البريد عام 1397هـ وكانت تنم عن موهبة فريدة وجديدة وبالفعل، نشرت أولى قصائده:

حلفت لا ما أقولها لك وأنا حيّ

إلا إذا قلت إنسني قلت لك لا