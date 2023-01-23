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من أجل تحقيق الفائدة

ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان

2023-01-23 الساعة 4:24
ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان
المواطن - فريق التحرير

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أكد أمين الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أنه سيتم التركيز على إنشاء محطات “مشروع المترو” في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة.

وقال فيصل بن عبدالعزيز في كلمته بجلسة حول “تنمية المدن وجعل الرياض نموذجًا تنمويًا” بمنتدى مستقبل العقار، إنه سيتم التركيز خلال العمل في مشروع النقل العام أو مشروع المترو، بإنشاء محطات في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة.

وأضاف أن مشروع التطوير الموجه للنقل العام سيعزز من الاستفادة من مشروع المترو ويحقق الفوائد منها تقليل الزحام، تقليل الحوادث، وزيادة كفاءة المدينة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى مدة زمنية للوصول إلى الفائدة المحققة منه بالمدينة.

مشروع النقل العام

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، كشف في وقت سابق، أن الموعد الرسمي لتدشين مشروع النقل العام بالرياض سيتم في شهر مارس المقبل على مراحل.

وحسب ما نقله حساب مشاريع السعودية على موقع “تويتر”، أوضح الرشيد أن هناك العديد من الخطط، فضلًا عن إستراتيجية متكاملة لمدينة الرياض سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.

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