ابن عياف: إنشاء محطات مترو الرياض في مناطق كثيفة بالسكان

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أكد أمين الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أنه سيتم التركيز على إنشاء محطات “مشروع المترو” في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة.
فيديو | أمين الرياض فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف: سنركز على إنشاء محطات "مشروع المترو" في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/5mekYNBykSقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023
وقال فيصل بن عبدالعزيز في كلمته بجلسة حول “تنمية المدن وجعل الرياض نموذجًا تنمويًا” بمنتدى مستقبل العقار، إنه سيتم التركيز خلال العمل في مشروع النقل العام أو مشروع المترو، بإنشاء محطات في مناطق كثيفة بالسكان لتحقيق الفائدة.
وأضاف أن مشروع التطوير الموجه للنقل العام سيعزز من الاستفادة من مشروع المترو ويحقق الفوائد منها تقليل الزحام، تقليل الحوادث، وزيادة كفاءة المدينة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى مدة زمنية للوصول إلى الفائدة المحققة منه بالمدينة.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، كشف في وقت سابق، أن الموعد الرسمي لتدشين مشروع النقل العام بالرياض سيتم في شهر مارس المقبل على مراحل.
وحسب ما نقله حساب مشاريع السعودية على موقع “تويتر”، أوضح الرشيد أن هناك العديد من الخطط، فضلًا عن إستراتيجية متكاملة لمدينة الرياض سيتم الإعلان عنها خلال هذا العام.