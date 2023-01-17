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اعتبره فخراً لمصر ولصناع السينما

ابن كريمة مختار يعلق بشأن احتفال جوجل بمولدها

2023-01-17 الساعة 1:06
ابن كريمة مختار يعلق بشأن احتفال جوجل بمولدها
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي معتز الدمرداش ابن الفنانة الكبيرة كريمة مختار، على ذكرى ميلادها واحتفال جوجل بها، معتبرًا الأمر فخراً لمصر ولصناعة السينما.

فخر لمصر

وقال معتز، خلال مداخلة تلفزيونية: “شيء جميل جدًا، أن تحتفل جوجل بوالدتي فهذا فخر لمصر، ولإعلام الدولة ولصناع السينما”.

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وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: “والدتي كانت تعشق الإدارة المصرية والتي لها الفضل الكبير في الدعاية لها والاحتفاء بها وتكريمها”.

احتفال جوجل

واحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة، كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا قبل 6 أعوام، حيث ولدت في 16 يناير عام 1934، وهى واحدة من أشهر الفنانات في السينما والدراما المصرية، والتي حازت على مكانة خاصة في قلوب المشاهدين المصريين والعرب، لتقديمها الكثير من الأعمال الكلاسيكية، وقد تألقت في دور الأم المصرية.

ووضع جوجل عبر صفحته الرئيسية، صورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة كريمة مختار، وتصدر اسم الفنانة الراحلة مواقع التواصل الاجتماعي.

مسيرة فنية

ويعد الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة كريمة مختار هو عطيات محمد البدري قبل أن تختار اسم كريمة مختار ليكون اسمًا فنيًا لها، حيث كانت أصولها من الصعيد، وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبعدها شاركت في برنامج بابا شارو للأطفال، وعندما سنحت لها فرصة العمل في السينما وقفت عائلتها حائلاً بينها وبين العمل وما كان عليها إلا أن استجابت لكلامهم وظلت تعمل في الإذاعة لسنوات عديدة بصوتها فقط.

ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيًا حينما قدمت شخصية “زينب هانم جاد الله” في مسرحية “العيال كبرت”.

أشهر أدوارها

ومن أشهر الشخصيات التي قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل “يتربى في عزو”، كما قدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم “الحفيد”، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.

وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958. الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم “ثمن الحرية” عام 1964، وأنجبت منه ابنها الإعلامي الشهير معتز الدمرداش.

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