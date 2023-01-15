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توفي اليوم بعد وعكة صحية

اتحاد الكرة ناعيًا شايع النفيسة: كان مثالًا للإخلاص والتفاني

2023-01-15 الساعة 4:54
اتحاد الكرة ناعيًا شايع النفيسة: كان مثالًا للإخلاص والتفاني
المواطن - مروة نبيل

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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بيانًا رسميًا قدم من خلاله خالص التعازي والمواساة لعائلة نجم الأخضر ونادي الكوكب السابق، شايع النفيسة الذي توفي اليوم.

وفاة شايع النفيسة

وتفاجأت الجماهير اليوم بخبر وفاة شايع النفيسة عن عمر يُناهز 61 عامًا، وأكدت تقارير تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسيصلى عليه، يوم غد الاثنين، في محافظة الخرج.

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شايع النفيسة
النفيسة

وقال المسحل: “نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد السعودي أقدم التعازي للوسط الرياضي وأسرة اللاعب وذويه بفقدان لاعب قدم الكثير للكرة السعودية، وكان مثالًا للإخلاص والتفاني والانضباط والتميز، ومساهمًا في عدد من الإنجازات الرياضية”.

وتابع المسحل بيانه قائلًا: “أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة شايع النفيسة
النفيسة

مسيرة مميزة

ويملك شايع النفيسة مسيرة حافلة، حيث خاض 32 مباراة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 10 أهداف دولية، وكان مؤثرًا في تشكيلة الأخضر المتوجة بكأس الأمم الآسيوية.

وتألق النفيسة مع نادي الكوكب المنتمي لدوري الدرجة الأولى، ولعب دورًا بارزًا في صعوده إلى الدوري السعودي، وحقق نتائج مميزة معه خلال تلك الفترة، وتلقى العديد من العروض ولكنه فضل البقاء مع ناديه.

شايع النفيسة
النفيسة

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