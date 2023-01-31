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خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير المقبل

اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب

2023-01-31 الساعة 12:09
اتحاد الكرة يقيم البيت السعودي في البحرين للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب
المواطن - فريق التحرير

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يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة “البيت السعودي”؛ التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير المقبل؛ للتعريف بالثقافة الوطنية والملاعب التي تضمنها ملف السعودية لمباريات كأس آسيا 2027، وذلك تزامنًا مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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التفاصيل

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي الملف الفائز بتنظيم البطولة رسميًّا، الذي تشارك فيه السعودية بملف استضافة شعاره (معًا لمستقبل آسيا)، لاستضافة البطولة الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة.

ويعرّف “البيت السعودي” بالملاعب المرشحة لاستضافة المباريات، إلى جانب أقسام وأجنحة متعددة؛ منها منطقة الضيافة التي تسعى لإبراز ملامح الثقافة السعودية للزوار من رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية الدولية، وأعضاء الاتحاد الآسيوي، والإعلاميين، والشخصيات المؤثرة في المجال الرياضي، حيث ستقدم المنطقة القهوة السعودية؛ رمز الكرم والحفاوة والضيافة، إضافة إلى تقديم أصناف منوعة من التمور، وباقة مختارة من المأكولات الشعبية التي تمثل مناطق المملكة الـ13.

كما يحتضن البيت السعودي متحفا كرويا يظهر تاريخ المملكة العريق في البطولات الآسيوية السابقة، حيث شارك المنتخب السعودي 10 مرات في كأس آسيا، وحقق اللقب ثلاث مرات (1984، 1988، 1996)، كما أنه كان وصيفًا للبطل ثلاث مرات.

وتأتي إقامة منطقة البيت السعودي كمبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتعريف بالملاعب المرشحة لاستضافة أكبر حدث كروي قاري، وإظهار التطور الكروي للصقور الخضر، إذ أثبت المنتخب تفوقه من خلال مشاركته للمرة السادسة في تاريخه ببطولة كأس العالم، وأظهر أداء مشرفًا، لاسيما عقب فوزه على منتخب الأرجنتين (بطل المونديال).

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقام منطقة “البيت السعودي” للمرة الأولى في الدوحة، تزامنًا مع بطولة كأس العالم 2022، واستقبل طيلة شهر كامل أكثر 400 ألف زائر، تعرفوا على الرياضة والثقافة والفنون السعودية عبر 10 أجنحة وأكثر من 21 فعالية.

 

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