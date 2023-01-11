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بين وزارة الطاقة وهيئة المساحة الجيولوجية

اتفاقية لاستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية

2023-01-11 الساعة 6:57
اتفاقية لاستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية
المواطن - واس

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تتعلق باستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز التعاون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة، مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، فيما مثل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني.

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هدف المذكرة

وتهدف المذكرة إلى تحديد إطار تعاون مشترك بين الطرفين يتعلق باستكشاف مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، ودعم مشروعاتها بالبيانات المتوفرة لديهما، وإجراء الأبحاث والتطوير للتقنيات الحديثة في مجالها حسب السياسات واللوائح ذات الصلة.

وتشمل مجالات التعاون دعم برنامج الابتكار والتطوير لتوطين التقنية وتنمية المحتوى المحلي، ودعم التعاون المشترك في المصادر التعدينية.

كما تشمل المجالات دعم تنمية رأس المال البشري عن طريق تطوير برامج تدريبية، ومشاركة الدراسات والبيانات، والقيام بالأبحاث المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات المتوفرة، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة لدى الطرفين؛ لتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

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