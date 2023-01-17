اتفاقية لاعتماد 9 برامج أكاديمية في الجامعة الإسلامية

وقع المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، والمشرف العام على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في الجامعة الإسلامية الدكتور خالد بن لطيف الهبيدي، اليوم، اتفاقيات لاعتماد (9) برامج أكاديمية وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

برامج الجامعة الإسلامية

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الجامعة مع الهيئة في مايو الماضي لاعتماد (63) برنامجًا أكاديميًا من برامج الجامعة، وشملت الاتفاقية اعتماد (3) برامج في مرحلة الدكتوراه، وهي: (الأدب والبلاغة، واللغويات، وفقه السنة)، وكذلك اعتماد (5) برامج في مرحلة الماجستير في تخصصات (القراءات، والإدارة التربوية، والدعوة، والعقيدة، والفقه)، بالإضافة إلى اعتماد برنامج واحد في مرحلة الدبلوم في تخصص (الإعداد اللغوي).

وتُعدُّ الجامعة الإسلامية، إحدى الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من مركز “اعتماد” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

هيئة تقويم التعليم

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.