اتفاقية لتمكين مرضى السرطان من خدمات السكن

أبرمت ترابط “الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية” وجمعية السرطان بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون تقضي بتمكين مرضى السرطان من خدمة السكن التي توفرها ترابط ضمن الخدمات اللوجستية التي تقدمها.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة ترابط الدكتور إبراهيم العريفي ورئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية أ. مي الجبر.

وحضر الاتفاقية من جانب جمعية السرطان نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الخالدي ونائب المدير التنفيذي عصام الجعفري والدكتور عادل الحمام والأستاذ بركة الشمري.

تعاون مثمر

ومن جهة جمعية ترابط كل من الأمين العام المدير التنفيذي ناصر الزاهد ومستشار الجمعية محمد الحربي، ورئيس قسم الموارد المالية والاستثمار عبدالعزيز أبو بشيت.

ونصت الاتفاقية على تقديم الخدمات من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الجمعيات الخيرية التي تهتم برعاية المرضى بالمنطقة الشرقية ولما لدى جمعية ترابط من تميز في توفير الخدمات اللوجستية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم لتقديم خدمة تكاملية.

خدمة المرضى

وأكد د. العريفي أن الاتفاقية تسهم في خدمة مرضى المناطق الطرفية من مستفيدي السرطان؛ نظرًا لكون ترابط تملك خدمة السكن الذي يساعد على استقرار المريض خلال فترة إقامته لتلقي العلاج في المنطقة الشرقية.

بدورها ثمنت رئيس مجلس إدارة السرطان أ. مي هذه الخطوة والتحالف بين الجمعيتين، مؤكدة بأن التعاون المشترك يسهم في العمل التكاملي بين الجمعيات.

وأضافت: خدمة المريض ومساندته من أهم مرتكزات الجمعيتين في الجانب اللوجستي والجانب التوعوي.

واستعرضت الإدارة التنفيذية في ترابط خلال مراسم الاتفاقية تقريرًا عن الخدمات التي تقدمها ترابط، وفيلمًا وثائقيًّا عن خدماتها لأكثر من 26 ألف مستفيد خلال العشر سنوات الماضية.

وأشادت الإدارة في ترابط بقرار الاتفاقية الذي يسهم في توفير الراحة للمريض وتسهيل حصوله على العلاج والمواعيد أثناء فترة إقامته.