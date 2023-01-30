اجتماع بين فرنسا وأستراليا لبحث أزمة الـ 56 مليار يورو الضائعين

يجتمع وزراء الدفاع والخارجية الفرنسيان والأستراليان، اليوم الاثنين، في باريس، وسط آمال مشتركة في إعادة بناء الروابط التي انقطعت بعد أزمة الغواصات.

انهيار الثقة بين فرنسا وأستراليا

وانهارت الثقة بين كل من فرنسا وأستراليا في سبتمبر 2021 عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأة عقدًا قيمته 90 مليار دولار أسترالي 56 مليار يورو؛ لشراء غواصات من مجموعة نافال الفرنسية.

وفي المقابل، فضلت الحصول على غواصات بريطانية أو أميركية تعمل بالطاقة النووية.

وظلت العلاقات الثنائية متوترة حتى انتخاب رئيس وزراء أسترالي جديد، أنتوني ألبانيز، في مايو 2022 الذي سعى إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع باريس.

وترى باريس في اللقاء فرصة لإعادة إطلاق استراتيجيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال وزير الخارجية بيني وونغ والدفاع ريتشارد مارلز الأستراليين في بيان مشترك إن المناقشات مع الوزيرين الفرنسيين ستتيح تطوير وتنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الإستراتيجية التي تزداد صعوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وأوروبا.

تعزيز التعاون بين البلدين

وأشارا إلى أنهما يتوقعان إحراز تقدم لناحية تطوير خريطة طريق لتعزيز التعاون خصوصًا في مجالات الدفاع والأمن والعمل المناخي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العلاقة مع أستراليا عادت من جديد لكن يجب على البلدين تعميقها للتوصل إلى أفعال ملموسة، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن أي إعلان محتمل.