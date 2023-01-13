اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وميسي في باريس

تأمل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التوصل إلى اتفاق مع نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للانضمام إلى صفوف الأزرق خلال الفترة المقبلة.

ممثلو الهلال يجتمعون مع ميسي

وأكد الصحافي في شبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي غاليتي، قبل قليل، أن ممثلي نادي الهلال سيصلون إلى باريس خلال الساعات القادمة، من أجل عقد اجتماع مع ميسي.

وأضافت غاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الأنباء تُشير لاستمرار ميسي لموسم آخر على الأقل مع باريس سان جيرمان، إلا أن مسؤولي الهلال لن يستسلموا وسيحاولون إقناعه.

تفاصيل الصفقة

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد أكدت أن نادي الهلال يسعى لحسم صفقة ميسي، بعد نجاح غريمه النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي.

ولفتت “موندو ديبورتيفو”، إلى أن الهلال مستعد لتقديم راتب 300 مليون دورلار سنويًا من أجل إقناع النجم الأرجنتيني بالتوقيع له.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “حتى في حال الحصول على موافقة ليونيل بالرحيل عن باريس سان جيرمان، سيحتاج نادي الهلال للتفاوض مع الفريق الباريسي، خاصة أن عقده ينتهي في يونيو المقبل”.

وأشارت إلى أن الهلال يطمح للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني في أسرع وقت ممكن، ووصفته بأنه الأمنية الأكبر للنادي.