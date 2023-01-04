احتفالية رونالدو بالرياض تتصدر عناوين الصحف البرتغالية

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اهتمت وسائل الإعلام البرتغالية بحفل تقديم الأسطورة كريستيانو رونالدو كلاعب جديد بنادي النصر السعودي، واصفةً أجواء الحفل الضخم بالجنونية.
وقدم النصر، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض.
ووصفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة الحدث بعنوان “جنون في الرياض بتقديم كريستيانو رونالدو.. جميع لحظات اليوم التاريخي” قبل أن تقوم بنقل جميع تفاصيل الحفل الضخم من مؤتمره الصحفي حتى إهدائه كرة لطفلة بين الجماهير.
ونقلت صحيفة “أوجوغو” البرتغالية الحدث الرياضي الأكبر، عبر صفحتها الرئيسية، فيما أبرزت طلب رونالدو من رئيس النصر بأن يعامل مثل باقي زملائه، ووصفت دخول رونالدو بأنه يقود الآلاف نحو الجنون بعدما أحضر عائلته إلى جانبه.