احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025

أكد عضو جمهوري بارز في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد، أن احتمالات الصراع مع الصين بشأن تايوان مرتفعة للغاية بعد أن تسبب جنرال أمريكي في الذعر بمذكرة حذرت من أن الولايات المتحدة ستقاتل الصين في العامين المقبلين.

وأضاف الجنرال مايك مينيهان، الذي يرأس قيادة التنقل الجوي، في مذكرة إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف من أعضائها قائلاً: حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025.

قلق

وتابع مايك ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قائلاً: آمل أن يكون مخطئًا … أعتقد أنه على حق، وفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وآراء الجنرال لا تمثل البنتاجون لكنها تظهر القلق على أعلى مستويات الجيش الأمريكي بشأن محاولة محتملة من جانب الصين لفرض سيطرتها على تايوان، التي تقول الصين إنها إقليم تابع لها.

وأفاد مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024، مما قد يخلق فرصة للصين للقيام بعمل عسكري.

وأردف ماكول أنه إذا فشلت الصين في السيطرة على تايوان دون إراقة دماء، فسينظرون إلى غزو عسكري في تقديري. يجب أن نكون مستعدين لذلك”.

واتهم ماكول، الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بإظهار الضعف، بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان، مما قد يجعل الحرب مع الصين أكثر احتمالاً.

وأضاف: الاحتمالات كبيرة جدًا بأن نشهد صراعًا مع الصين وتايوان والمحيط الهندي.