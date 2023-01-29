Icon

آلية صرف الدعم لرب الأسرة في حساب المواطن Icon احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025 Icon حمدالله يتألق ويسجل ثاني أهداف الاتحاد Icon إسرائيل تشن غارة سرية على إيران Icon 174.3 مليار ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم الأسبوع الماضي Icon فايزر تعترف بتعمدها تصنيع متحورات جديدة من كورونا Icon 70 % من الإجهاضات سببها العيوب الوراثية Icon الاتحاد يتفوق على الفيحاء في الشوط الأول Icon قرود البابون أزمة متكررة تؤرق المواطنين بدون حل! Icon تحذيرات من عدم الراحة أثناء الإصابة بالإنفلونزا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قلق على أعلى مستوى داخل الجيش الأمريكي

احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025

2023-01-29 الساعة 9:39
احتمالات اندلاع الحرب الأمريكية الصينية في 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد عضو جمهوري بارز في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد، أن احتمالات الصراع مع الصين بشأن تايوان مرتفعة للغاية بعد أن تسبب جنرال أمريكي في الذعر بمذكرة حذرت من أن الولايات المتحدة ستقاتل الصين في العامين المقبلين.

وأضاف الجنرال مايك مينيهان، الذي يرأس قيادة التنقل الجوي، في مذكرة  إلى قيادة ما يقرب من 110 آلاف من أعضائها قائلاً: حدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025.

قد يهمّك أيضاً
Img

نقص كبير في مخزون السلاح الأمريكي

Img

منفذ جديدة عرعر استقبل 100 ألف معتمر من العراق

قلق

وتابع مايك ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قائلاً: آمل أن يكون مخطئًا … أعتقد أنه على حق، وفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وآراء الجنرال لا تمثل البنتاجون لكنها تظهر القلق على أعلى مستويات الجيش الأمريكي بشأن محاولة محتملة من جانب الصين لفرض سيطرتها على تايوان، التي تقول الصين إنها إقليم تابع لها.

وأفاد مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024، مما قد يخلق فرصة للصين للقيام بعمل عسكري.

وأردف ماكول أنه إذا فشلت الصين في السيطرة على تايوان دون إراقة دماء، فسينظرون إلى غزو عسكري في تقديري. يجب أن نكون مستعدين لذلك”.

واتهم ماكول، الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بإظهار الضعف، بعد الانسحاب الفاشل من أفغانستان، مما قد يجعل الحرب مع الصين أكثر احتمالاً.

وأضاف: الاحتمالات كبيرة جدًا بأن نشهد صراعًا مع الصين وتايوان والمحيط الهندي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب