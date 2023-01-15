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احضر قبل السادسة مساءً وادخل ونتر وندر لاند مجانًا

2023-01-15 الساعة 9:14
احضر قبل السادسة مساءً وادخل ونتر وندر لاند مجانًا
المواطن - فريق التحرير

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يواصل موسم الرياض تقديم مفاجآت ترفيهية لجميع الزوار في شتى مناطقه ذات التنوع والتميز التي تستوفي اهتمامات ورغبات كافة شرائح المجتمع، حيث تتيح منطقة ونتر وندر لاند التي تعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم مجانية الدخول لزائريها طوال أيام الأسبوع عند الحضور قبل الساعة السادسة مساءً للاستمتاع بفعاليات المنطقة.

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أكثر من 80 لعبة

وتتمتع المنطقة بعدة مواقع تمنح الزوار جوًّا ترفيهيًّا رائعًا بين أكثر من 80 لعبة تتنوع في تجاربها كالتحليق والتأرجح في سماء العاصمة وأنشطة المغامرة والإثارة وألعاب الحظ بجوائزها، مثل الموزة والدباديب التي أصبحت ترتبط ذكراها بأيام موسم الرياض، إلى جانب تجارب التشويق في بيت الرعب الذي يعيش الزوار فيه أجواء مغايرة عن الواقع من خلال مطاردة شخصيات الزومبي والأشباح بصحبة أصوات وتقنيات تزيد من المتعة والترفيه.

وتضفي منطقة ونتر وندر لاند على زائريها أوقاتًا من المرح والسعادة بمشاهدة العروض الفنية والموسيقية التي تتجدد يوميًّا، إضافة إلى العروض المسرحية المتنوعة، وخيارات المطاعم والمقاهي وسط المنحوتات الجليدية والأشجار المغطاة بالثلوج ومظاهر الشتاء الفاتنة، وخدمات توثيق اللحظات في المنطقة من خلال طباعة صور تذكارية بواسطة فريق مختص.

مواعيد الافتتاح

وتفتح المنطقة أبوابها طيلة فترة إقامتها في الموسم من الساعة الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحًا خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً حتى الثانية صباحًا في أيام نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط:

https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=710/ar_Winter_Wonder_Land

 

موسم الرياض 2022

ويحظى موسم الرياض في جميع أيامه بالتميز والفرادة والأنشطة الاستثنائية التي تضاعف السعادة والمتعة وتنقل الزوار إلى أبعاد ترفيهية رائعة يعيشونها في المسارح والحفلات والعروض وأفضل المطاعم والمقاهي والألعاب والمعارض العالمية، وفوق ذلك مفاجآت بطابع فريد.

15 منطقة ترفيهية

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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