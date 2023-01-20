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شرط أساسي لمزاولة المهنة

اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا

2023-01-20 الساعة 2:58
اختبار الرخصة المهنية التخصصي غدًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد المسجلون في اختبار الرخصة المهنية التخصصي لإجراء الاختبار غدًا السبت وحتى يوم الأربعاء القادم، حيث تعد الرخصة شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة.

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والرخصة هي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجراءات محددة يكون حاملها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي، التربوي العام هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية، ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقًا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية.

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم

أما الاختبارات التخصصية، فهي أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.

يبلغ عدد التخصصات المعتمد تطبيقها في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (38) تخصصًا.

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