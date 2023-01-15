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بعد قياس عدد من المؤشرات الصحية

اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب

2023-01-15 الساعة 7:58
اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب
المواطن- فريق التحرير

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نبَّه خبراء الصحة إلى أن الفرد قد يشيخ قبل الأوان بسبب نمط الحياة الذي يتبعه، وعلى ذلك فقد تكون بعض أعضاء الجسم منهكة ومعرضة بشكل كبير للاضطرابات والأمراض المزمنة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن هناك اختبارًا موجودًا على الإنترنت يمكن أن يساعد الفرد على قياس العمر الفعلي لعضلة القلب لديه، بعد الإجابة على عدد من الأسئلة الضرورية بشأن حالته الصحية.

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ولإجراء هذا الاختبار الإلكتروني، يكفي ارتياد موقع MyHealthCheckup، وعندئذ، يمكن للفرد أن يحصل على معلومات مفيدة، بشكل مجاني.

وفي حال لم يستطع الفرد أن يجيب على بعض الأسئلة مثل معدل الكوليسترول لديه، فإن ذلك لا يؤثر على الاختبار بشكل عام، عليه فقط أن ينقر على خانة لا أعرف.

اختبار سريع ومجاني يكشف العمر الحقيقي لـ القلب (2)

قياس عدد من المؤشرات الصحية

يعتمد الموقع على قياس عدد من المؤشرات الصحية منها:

العمر، الوزن والطول، قياس الخصر، معدل ضغط الدم، نسبة السكري، التاريخ المرضي، معدلات الكوليسترول، وممارسة الرياضة.

وعند الإجابة على الأسئلة، يقدم الموقع تقريرًا مفصلًا، فيعرض للفرد العمر الفعلي لعضلة القلب لديه، إذ قد يكون الشخص في الخامسة والعشرين من عمره، لكنه يفاجأ بأن العضلة الحيوية لديه، في حالة من وصل إلى ثلاثين.

ويقدم الموقع تقديرًا بالنسبة المئوية لاحتمال التعرض للنوبة القلبية خلال السنوات الموالية، فيما يوصي ببعض الخطوات لأجل تقليل المخاطر.

وتنصح المنصة باتباع نظام حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، لأجل تقليل عرضة الإصابة بأمراض خطيرة في القلب.

خطوات تعزز صحة القلب

  • فحص الكوليسترول
  • مراقبة ضغط الدم باستمرار.
  • الانتباه إلى النظام الغذائي، وتفادي الأطعمة ذات النسبة العالية من السكر والدهون.
  • ممارسة الرياضة.
  • تفادي التدخين.

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