اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5

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اختتمت مناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك “تصدي 5″، الذي انطلقت مناوراته منذ خمسة أيام بتنفيذ القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي، وبمشاركة وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل.
نُفذ في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل بمشاركة 4 جهات..#القوات_البحرية تختتم مناورات التمرين البحري المشترك «تصدي 5»؛ لرفع الجاهزية ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية وحماية حرية الملاحة البحرية. pic.twitter.com/gU4LdnhP7K
— وزارة الدفاع (@modgovksa) January 6, 2023
ويأتي تمرين “تصدي 5” بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.
وتضمن التمرين عدداً من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات بدون طيار.
وأكد مدير تمرين “تصدي 5” العميد البحري الركن خالد بن مسير الشمري، أن التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي.