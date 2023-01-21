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في نسخته الثالثة

اختتام حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتكريم الأفضل

2023-01-21 الساعة 12:30
اختتام حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بتكريم الأفضل
المواطن - الرياض

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انتهت بالأمس أحداث ومجريات حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية وبرعاية من STC PLAY، والذي أقيم في مقر “قمة المنافسة السعودية” في مدينة الرياض، ويأتي هذا الحفل بنسخته الثالثة استكمالاً لدعم وتكريم الأفضل في قطاع الرياضات الإلكترونية، وأتت هذه النسخة بـ15 جائزة لتغطي مختلف الفئات.

اختتام الحفل

وابتدأ الحفل بكلمة ألقاها تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للإتحاد السعودي للرياضات الالكترونية، ومن ثم انطلق الحفل ليكرم الانجاز، حيث حصل اللاعب “Trk511” على جائزة أفضل لاعب في السنة, فيما حصلت اللاعبة “Madv” لقب أفضل لاعبة في السنة، وفي جائزة أفضل لاعب لأجهزة الهاتف المحمول فاز بها اللاعب “ID7”.

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تكريم الأفضل

وفاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في السنة اللاعب “Saleh Bakhashwin”، فيما حقق فريق “Falcons Esports” جائزة أفضل فريق في السنة، كما حققوا أيضا جائزة أفضل منظمة العاب في السنة، وفي فئة التدريب حصد المدرب “Azzam Al-Jabr” جائزة أفضل مدرب في السنة، وحقق اللاعب “ShongXBong” جائزتي أفضل صانع محتوى في السنة وكذلك جائزة أفضل ستريمر في السنة، وفي حقل الصحافة والإعلام حصدت صحيفة “ECHO MENA” على جائزة أفضل جهة إعلامية في السنة، وفي فئة التعليق فاز المعلق “Henky” بجائزة أفضل معلق في السنة، وذهبت جائزة أفضل محلل بالسنة للمحلل “Nawaf Albqumi”، وفي جائزة التميز السعودي في الرياضات الالكترونية في السنة فاز بها فريق “Falcons Esports”، أما في سفراء الرياضات الالكترونية ذهبت جائزة أفضل سفير للرياضات الإلكترونية إلى “Solgr”، وأخيرا فاز بجائزة أفضل مركز العاب في السنة “ZNTRX”.

تفاعل كبير

وجاء في تصريح تركي الفوزان المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية: “نسعد جدًا برؤية مجتمع الألعاب والرياضات الالكترونية يتطور يومًا بعد يوم، حيث نرى المنافسة تزداد. فقد جاءت جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتكرم المبدعين في القطاع، لتخلق قيمة تنافسية من اجل تطوير وتحفيز جميع اللاعبين وصنّاع المحتوى وكل شخص يقوده شغفه نحو الأفضل”.

كما تم نقل الحفل على منصة تويتش ويوتيوب، ولاقى الحفل أصداء وتفاعلاً عالياً في جميع المنصات.

 

 

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