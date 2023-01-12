اختطاف رجل في وضح النهار يصيب الفرنسيين بالصدمة

تسببت عملية خطف في وضح النهار في منطقة هادئة من فرنسا في استغراب بين الفرنسيين؛ حيث لم يعتادوا على هذا النوع من الجرائم.

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وتم تصوير عملية الخطف هذه التي وقعت نهار الأحد الماضي من قبل سكان قريبين من مكان حدوثها في ساحة بلدة فيلباريسي الهادئة في محافظة سين ايه مارن.

وأبان الفيديو 4 شبان وهم يحاولون خطف رجل ووضعه في صندوق سيارة، وسط مقاومته لهم مما اضطرهم لضربه. وفي نهاية المطاف تمكنوا من خطفه ووضعه في صندوق السيارة وفروا مسرعين بها.

وأبلغ العديد من سكان البلدة الذين شهدوا الحادثة، الشرطة. ويؤكد سكان المنطقة أن الشبان ليسوا من قاطنيها.

وقامت الشرطة بمصادرة هاتف محمول كان قد وقع في مكان حدوث عملية الخطف وهي تحقق في الجريمة لتحديد فاعليها وضحيتها والدوافع وراءها.