Icon

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة Icon اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن Icon الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي Icon اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم يعتادوا على هذه الجرائم

اختطاف رجل في وضح النهار يصيب الفرنسيين بالصدمة

2023-01-12 الساعة 9:22
اختطاف رجل في وضح النهار يصيب الفرنسيين بالصدمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت عملية خطف في وضح النهار في منطقة هادئة من فرنسا في استغراب بين الفرنسيين؛ حيث لم يعتادوا على هذا النوع من الجرائم.

التفاصيل

وتم تصوير عملية الخطف هذه التي وقعت نهار الأحد الماضي من قبل سكان قريبين من مكان حدوثها في ساحة بلدة فيلباريسي الهادئة في محافظة سين ايه مارن.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمن السيبراني يُصدر تحذيراً عالي الخطورة يتعلق بتطبيق Zoom

Img

فيضانات عارمة تجتاح شمال غرب أستراليا

وأبان الفيديو 4 شبان وهم يحاولون خطف رجل ووضعه في صندوق سيارة، وسط مقاومته لهم مما اضطرهم لضربه. وفي نهاية المطاف تمكنوا من خطفه ووضعه في صندوق السيارة وفروا مسرعين بها.

وأبلغ العديد من سكان البلدة الذين شهدوا الحادثة، الشرطة. ويؤكد سكان المنطقة أن الشبان ليسوا من قاطنيها.

وقامت الشرطة بمصادرة هاتف محمول كان قد وقع في مكان حدوث عملية الخطف وهي تحقق في الجريمة لتحديد فاعليها وضحيتها والدوافع وراءها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...
حصاد اليوم

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...

حصاد اليوم
تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29
السعودية اليوم

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29

السعودية اليوم
دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...
أخبار أمنية

دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...

أخبار أمنية
حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس
العالم

حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس

العالم
أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026
الرياضة

أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026

الرياضة
خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم
حصاد اليوم

خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم

حصاد اليوم
استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...
العالم

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...

العالم