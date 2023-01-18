اختناق 6 أفراد من عائلة جزائرية جراء تسرب غاز السخان

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كشفت الحماية المدنية الجزائرية، عن اختناق 6 أفراد من عائلة واحدة بالعاصمة تسمّمًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.
ويرتفع بذلك عدد الوفيات جراء حوادث كهذه في الجزائر إلى 27 قتيلا منذ بداية العام.
وأفاد الملازم الأول خالد بن خلف الله، في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن الحماية المدنية تدخلت ببلدية الكاليتوس لإجلاء جثث 6 أشخاص من نفس العائلة هم الأب والأم و4 أولاد توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.
وأوضح أن الجثث كانت في مرحلة تعفن، وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ 4 أيام على الأقل.
وتوفي 27 شخصًا منذ بداية العام، جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون منهم 17 في يوم واحد الأسبوع الماضي، بحسب الحماية المدنية، التي تعلن يوميًا عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصا.
وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، أن عام 2022 شهد وفاة 103 أشخاص جراء السبب نفسه.