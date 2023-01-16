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وسط صيحات ذعر من الحضور

ارتطام لاعبة سيرك بالأرض بقوة بعد سقوطها من ارتفاع 5 أمتار

2023-01-16 الساعة 2:01
ارتطام لاعبة سيرك بالأرض بقوة بعد سقوطها من ارتفاع 5 أمتار
المواطن - فريق التحرير

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سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة، وسط صيحات الذعر من الحضور.

التفاصيل

وفي الواقعة التي شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرًا، أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو، من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء، وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ، وفق سكاي نيوز عربية.

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وبعد سقوطها، بدت ميا مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء، بينما هرع زملاؤها لتفقدها.

ونقلت اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ، لم تتعرض لإصابات، علمًا بأنها غادرت المستشفى لاحقًا.

وأفادت إدارة السيرك في بيان: كان من بين جمهورنا مسعفة طبية، قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد.

وأردفت: كان السقوط دراميًّا. ومع ذلك، لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا. وحسب وسائل إعلام محلية، استؤنف عرض السيرك، كما هو مخطط له بعد الواقعة.

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