ارتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 17.15 مليار ريال

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أعلن مصرف الراجحي ارتفاع أرباحه بنسبة (16.3%) إلى (17.15) مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، مقارنة مع (14.7) مليار ريال لعام 2021م.
وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة (11.12%) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.
وأضاف مصرف الراجحي أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة (1.95%) نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من (2,345) مليون ريال إلى (2,001) مليون ريال بنسبة (14.66%).