ارتفاع أسعار الذهب بالمملكة وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 196.75 ريال، 52.47 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.64 ريال، 44.97 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 224.85 ريال، 59.96 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.12 ريال، 54.96 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,888.78) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,978.72) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,158.61) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,169.25) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,311.51) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,591.54) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,400.14) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,755.31) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,428.82) ريال.