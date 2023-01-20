Icon

السعودية تتصدر موردي خام النفط إلى الصين في 2022 Icon أخضر السيدات يصنع التاريخ Icon سرقة بيانات 37 مليون مستخدم من شركة اتصالات أمريكية Icon الشباب يسعى لاستعادة توازنه Icon لقطات لـ حشود غفيرة جاءت من كل حدب وصوب لزيارة الروضة الشريفة Icon متحدث الأرصاد: استعدوا لأمطار تشمل الرياض والقصيم وعسير Icon النزاع على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا يقوض وحدة الحلفاء Icon سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد Icon حريق هائل يلتهم 60 منزلًا ويجلي 500 شخص في كوريا الجنوبية Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت وطأة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

2023-01-20 الساعة 11:54
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 يناير 2023 تحت وطأة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا حيث وصلت أسعار التسوية إلى أعلى معدلات لها منذ شهر أبريل الماضي.

أسعار الذهب في السعودية

وشهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا في مستهل التعاملات الصباحية حيث جاء متوسط سعر الذهب كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
Img

مخاطر ترك بياناتك الشخصية بالسيارة بعد البيع

Img

الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق

الكمية عيار 22 عيار 18 عيار 24
10g SAR 2,210.00 SAR 1,810.00 SAR 2,390.00
8g SAR 1,768.00 SAR 1,448.00 SAR 1,912.00
4g SAR 884.00 SAR 724.00 SAR 956.00
2g SAR 442.00 SAR 362.00 SAR 478.00
1g SAR 221.00 SAR 181.00 SAR 239.00

 

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وعند التسوية في جلسة الأمس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.9% أو 16.90 دولار للأونصة إلى 1923.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ الثاني والعشرين من أبريل نيسان الماضي.

واتجه المعدن الأصفر نحو استعادة بعض مكاسبه بعد خسائر استمرت لجلستين.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أبريل الماضي، بعد تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة بدأت إجراءات استثنائية بعد الوصول إلى سقف الدين، حيث يراقب المستثمرون الإشارات المتعلقة بتباطؤ التضخم في أمريكا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف