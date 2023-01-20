ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20 يناير 2023 تحت وطأة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا حيث وصلت أسعار التسوية إلى أعلى معدلات لها منذ شهر أبريل الماضي.

أسعار الذهب في السعودية

وشهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا في مستهل التعاملات الصباحية حيث جاء متوسط سعر الذهب كما يلي:

الكمية عيار 22 عيار 18 عيار 24 10g SAR 2,210.00 SAR 1,810.00 SAR 2,390.00 8g SAR 1,768.00 SAR 1,448.00 SAR 1,912.00 4g SAR 884.00 SAR 724.00 SAR 956.00 2g SAR 442.00 SAR 362.00 SAR 478.00 1g SAR 221.00 SAR 181.00 SAR 239.00

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وعند التسوية في جلسة الأمس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.9% أو 16.90 دولار للأونصة إلى 1923.90 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطًا منذ الثاني والعشرين من أبريل نيسان الماضي.

واتجه المعدن الأصفر نحو استعادة بعض مكاسبه بعد خسائر استمرت لجلستين.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أبريل الماضي، بعد تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة بدأت إجراءات استثنائية بعد الوصول إلى سقف الدين، حيث يراقب المستثمرون الإشارات المتعلقة بتباطؤ التضخم في أمريكا.