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مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 198 ريالاً للجرام

2023-01-12 الساعة 8:51
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة وعيار 21 بـ 198 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في المملكة، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى سعر 198.75 ريال، أي ما يعادل نحو 53.00 دولار، وعيار 18 وصل إلى 170.36 ريال، 45.43 دولار.

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وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 227.15 ريال، أي ما يعادل نحو 60.57 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 208.22 ريال، 55.52 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,900.93) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,991.45) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,172.50) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,176.77) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,326.38) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,621.08) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,473.49) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,901.72) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (227,885.74) ريال.

 

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