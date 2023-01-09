ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 198 ريالاً للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 198.22ريال، 52.86 دولار، وعيار 18 وصل إلى 169.91 ريال، 45.31 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 226.54 ريال، 60.41 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 207.66 ريال، 55.38 دولار.

كما ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر بدعم انخفاض الدولار وبآمال أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أوقية الذهب

وصعد سعر الذهب 0.2 في المئة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1873.80 دولار.