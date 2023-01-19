برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام سحب رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق 3 مباريات الجمعة في دوري روشن أبل تطرح كمبيوتر شخصيًّا بمعالجات إم 2 الجديدة التعادل يحسم مباراة كريستال بالاس ضد مان يونايتد تركي آل الشيخ: لا أملك قرار إقامة كأس موسم الرياض سنويًّا استمتع بالسيارات الرياضية النادرة في معرض SEVEN CONCOURS مشروع قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة في المغرب أمير عسير يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الحافلة المدرسية
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.07 ريال، 53.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.35 ريال، 45.96 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.80 ريال، 61.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.65 ريال، 56.17 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,926.25) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,017.98) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,201.43) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,192.44) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,357.37) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,682.63) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,626.31) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,206.76) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (230,920.98) ريال.