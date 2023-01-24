ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات للجرام

6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد الاختبار على الوظائف الإدارية والفنية إيداع 912 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني المملكة بإنجازاتها لم تعد تعطي أولئك فرصة لالتقاط أنفاسهم تقديم صرف دفعة فبراير للمستفيدين بـ حساب المواطن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون العدل تتيح إصدار تراخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة ناجز توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى صباح الغد
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، في بداية التعاملات، صباح اليوم الثلاثاء مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.92 ريال، 54.38 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.79 ريال، 46.61 دولار .
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.05 ريال، 62.15 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.63 ريال، 56.97 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,952.58) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,045.56) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,231.52) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,208.74) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,389.59) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,746.64) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,785.24) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,523.99) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (234,077.62) ريال.