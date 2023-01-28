ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم السبت، في السعودية خلال تعاملات السبت 28 يناير 2023، رغم تراجع النفيس بالأسواق العالمية.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المملكة إلى 232.78 ريال (62.01 دولار) مقابل 232.27 ريال (61.88 دولار) أمس، بحسب منصة جولد برايس توداي.
كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في المملكة إلى 174.59 ريال (46.51 دولار) مقابل 174.21 ريال (46.41 دولار)، أمس.
وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 203.69 ريال (54.26 دولار) مقابل 205.76 ريال (54.80 دولار)، أمس.
وارتفع سعر الجنيه الذهب في المملكة اليوم مسجلا 1630 ريالا (434.08 دولار) مقابل 1626 ريالا (433.18 دولار)، أمس.