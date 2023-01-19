ارتفاع أسعار العقارات 1.6% في الربع الرابع من 2022

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 % في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العقارات السكنية بنسبة 2.6 %،مضيفة أن انخفاض أسعار من العقارات التجارية بنسبة 0.2 %، والزراعية بنسبة 0.8% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفع 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022م، كما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%.
وأشارت الهيئة، إلى أن أسعار البيوت سجلت انخفاضا بنسبة 0.4%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، بينما انخفضت أسعار العقارات بالقطاع التجاري بنسبة 0.2% متأثرا بانخفاض أسعار كل من قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وأسعار المعارض بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة %0.1، واستقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الرابع من 2022.