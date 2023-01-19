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مقارنة بنفس الفترة من عام 2021

ارتفاع أسعار العقارات 1.6% في الربع الرابع من 2022

2023-01-19 الساعة 11:10
ارتفاع أسعار العقارات 1.6% في الربع الرابع من 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 % في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

سبب ارتفاع الأسعار

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع العقارات السكنية بنسبة 2.6 %،مضيفة أن انخفاض أسعار من العقارات التجارية بنسبة 0.2 %، والزراعية بنسبة 0.8% ساهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

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وأضافت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفع 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022م، كما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 2.2%.

أسعار العمائر السكنية

وأشارت الهيئة، إلى أن أسعار البيوت سجلت انخفاضا بنسبة 0.4%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، بينما انخفضت أسعار العقارات بالقطاع التجاري بنسبة 0.2% متأثرا بانخفاض أسعار كل من قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وأسعار المعارض بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة %0.1، واستقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الرابع من 2022.

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